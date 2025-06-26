Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Real Madrid'in yıldızı Süper Lig yolunda

UEFA Şampiyonlar Ligi için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'a Real Madrid'ten yıldız bir oyuncu önerildi. Transferin durumu, Teknik Direktör Okan Buruk ile yapılacak görüşmenin sonunda belli olacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Real Madrid'in yıldızı Süper Lig yolunda
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 09:43

Süper Lig'de 25. şampiyonluğunun ilan eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de büyük bir başarıya imza atmak için kadro çalışmalarına devam ediyor.

Real Madrid'in yıldızı Süper Lig yolunda

Bayern Münih'ten Leroy Sane'yi kadrosuna katan Galatasaray, Victor Osimhen'den gelecek haber öncesi dikkat çeken bir ismi daha radarına aldı.

SON SÖZ OKAN BURUK'TA

İlkay Gündoğan, Hakan Çalhanoğu, Djordje Petrovic gibi isimler ile temasta olduğu öne sürülen Cimbom'a sürpriz bir isim daha önerildi. Transferin durumu, Teknik Direktör Okan Buruk ile yapılacak olan görüşmenin sonrasında belli olacak.

Real Madrid'in yıldızı Süper Lig yolunda

DAVİD ALABA GALATASARAY'A ÖNERİLDİ

İspanyol devi Real Madrid ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan 33 yaşındaki Avusturyalı stoper David Alaba, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Alexander Sörloth bombası! Süper Lig devi menajeriyle temas kurdu
Hakan Çalhanoğlu'na ABD kampında sakatlık şoku: Inter'den açıklama geldi!
ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#süper lig
#okan buruk
#Leroy Sane
#David Alaba
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.