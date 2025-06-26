Real Madrid'in yıldızı Süper Lig yolunda

UEFA Şampiyonlar Ligi için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'a Real Madrid'ten yıldız bir oyuncu önerildi. Transferin durumu, Teknik Direktör Okan Buruk ile yapılacak görüşmenin sonunda belli olacak.

Süper Lig'de 25. şampiyonluğunun ilan eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de büyük bir başarıya imza atmak için kadro çalışmalarına devam ediyor.

Bayern Münih'ten Leroy Sane'yi kadrosuna katan Galatasaray, Victor Osimhen'den gelecek haber öncesi dikkat çeken bir ismi daha radarına aldı.

SON SÖZ OKAN BURUK'TA

İlkay Gündoğan, Hakan Çalhanoğu, Djordje Petrovic gibi isimler ile temasta olduğu öne sürülen Cimbom'a sürpriz bir isim daha önerildi. Transferin durumu, Teknik Direktör Okan Buruk ile yapılacak olan görüşmenin sonrasında belli olacak.

DAVİD ALABA GALATASARAY'A ÖNERİLDİ

İspanyol devi Real Madrid ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan 33 yaşındaki Avusturyalı stoper David Alaba, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi.