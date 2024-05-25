Suudi Arabistan Pro Ligi'nin şampiyonu belli oldu
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
25 May 2024 01:48 - Güncelleme : 25 May 2024 01:51
Al Hilal, Suudi Arabistan Pro Ligi şampiyonu oldu. Al Hilal takımı teknik direktörü Jorge Jesus ve futbolcular büyük sevinç yaşadı.
Merakla takip edilen Suudi Arabistan Pro Ligi'nde şampiyon olan Al Hilal takımı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’daki Kingdom Arena Stadyumu'nda kutlama organizasyonu düzenlendi.
GUİNNES REKORLAR KİTABINA GİRDİ
Al Hilal takımı teknik direktörü Jorge Jesus büyük sevinç yaşadı. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde şampiyon olan Al Hilal, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girme başarısı gösterdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı