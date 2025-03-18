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 | Sule Altinel

Suudi Arabistan'da Fatih Terim fırtınası! Ayın teknik direktörü seçildi

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Shabab'da görev yapan Fatih Terim, ayın teknik direktörü oldu.

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Suudi Arabistan'da Fatih Terim fırtınası! Ayın teknik direktörü seçildi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
18.03.2025
saat ikonu 03:00
|
GÜNCELLEME:
18.03.2025
saat ikonu 03:00

Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Shabab’ı çalıştıran Fatih Terim, ayın teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

Al Shabab, bu ay 10 gol atıp, 2 gol yiyerek, 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

MART AYINDAKİ SONUÇLAR

Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab’ın söz konusu periyotta aldığı sonuçlar şu şekilde:

Al Shabab 2-0 Damac FC

Al Nassr 2-2 Al Shabab

Al Shabab 6-0 Al Orouba

Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'de 43 puanla 6. sırada bulunuyor.

GENEL PERFORMANSI

Suudi Arabistan'da ile 13 maça çıkan Fatih Terim, bu maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

AL SHABAB'TAN PAYLAŞIM

Al Shabab, Fatih Terim'in ayın teknik direktörü seçilmesinin ardından bir paylaşımda bulundu.

Suudi Arabistan ekibinin paylaşımında, "Allah Kerim... Fatih Terim!" denildi.

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