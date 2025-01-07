Suudi Arabistan'da Fatih Terim rüzgarı! Taraftarın tezahüratı maçın önüne geçti

07 Ocak 2025 13:59 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 14:12

Suudi Arabistan takımı Al Shabab'ın yeni teknik direktörlük görevini üstlenen Fatih Terim, takımıyla çıktığı ilk maçında galip geldi. Maçın ardından taraftarı selamlayan Terim'e yapılan tezahürat sosyal medyada gündem oldu.

Fatih TerimSuudi Arabistan​ Pro Ligi ekiplerinden Al-Shabab​'ın yeni teknik direktörlük görevini üstlendi. Terim, takımıyla çıktığı ilk maç olan Kral Kupası çeyrek finalinde Al-Fayha'yı 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Yeni takımındaki ilk resmi maçında ilk galibiyetini alan Terim'e maç sonu taraftarlardan destek yağdı.

TERİM'İN TAKIMI YARI FİNALDE

Deneyimli teknik adam Fatih Terim​ ile ilk maçına çıkan Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın gollerini, 2. dakikada Daniel Podence ve 26. dakikada Abderrazak Hamdallah kaydetti. Al Fayha'nın golünü ise 88. dakikada Mokher Al-Rashidi attı. Maçın 2-1 bitmesinin ardından Al-Shabab, Suudi Arabistan Kral Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.

"ALLAH KERİM, FATİH TERİM"

Müsabakanın ardından ise Al-Shabab futbolcuları ve teknik ekibi tribünleri selamlamaya gitti. Bu esnada ise tribünleri dolduran futbolseverler, Fatih Terim'i tezahüratlarla kucakladı. Al Shabab taraftarları, "Allah Kerim, Fatih Terim" tezahüratları yaptı.