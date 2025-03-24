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 | Suat Vilgen

Szoboszlai'den Arda Güler'e sosyal medyadan çirkin gönderme! 'Sus' işareti hazımsızlık yapmış

A Milli Takımımızın Macaristan'ı deplasmanda 3-0 yendiği maçta Arda Güler ile Dominik Szoboszlai arasında gergin anlar yaşanmıştı. Arda'nın "sus" işareti yaptığı Szoboszlai, sahada karşılık veremediği Arda'ya yenilginin hazımsızlığı ili sosyal medyadan çirkin bir gönderme yaptı.

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Szoboszlai'den Arda Güler'e sosyal medyadan çirkin gönderme! 'Sus' işareti hazımsızlık yapmış
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
24.03.2025
saat ikonu 11:08
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 11:08

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında Macaristan'ı deplasmanda 3-0 mağlup ederken, maçta Arda Güler ile Dominik Szoboszlai arasında yaşanan gerilim çok konuşuldu.

SAHADA CEVABINI ALMIŞTI

Mücadelenin ilk yarısında, Szoboszlai'nin kendisine yönelik müdahalesine sinirlenen Arda rakibinin üstüne yürüyünce iki oyuncu arasında gerginlik yaşandı. Karşılıklı diyalog esnasında Arda Güler'in rakibine "sus" işareti yaptığı görüldü.

Arda maç sonrası yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada ise "Türk hiçbir oyuncu böyle maç içi sertliklerden korkmaz. Szobozlai için de dediğim gibi bizi korkutmaya çalıştılar maç içi sertliklerle ama Türk bir oyuncu bundan korkmaz" ifadelerini kullandı.

MACARLAR BİLE ELEŞTİRDİ

Arda'nın bu açıklamasına Dominik Szoboszlai'dan pek de şık olmayan bir cevap geldi. Macar futbolcu bir haber sitesinin Arda Güler'in sus işareti yaptığı fotoğrafın paylaşımına "1088" yorumunu yaptı.

Szoboszlai bu ifadeyle kendince, bu sezon Real Madrid'de fazla forma şansı bulamayan milli futbolcumuzun İspanyol ekibinde sadece 1088 dakika süre almasına göndermede bulundu.


Szoboszlai'nin bu ifadesi sadece Türk futbolseverlerin değil, bazı Macarların da tepkisini çekti.

ETİKETLER
#arda güler
#a milli futbol takımı
#milli futbol takımı
#Macaristan Türkiye
#Dominik Szoboszlai
#Spor
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