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 | Eyüp Ensar Yeşil

Szymanski'den itiraf! '4 bininci gol için hislerim vardı'

Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Sebastian Szymanski, attığı 4 bininci golden sonra açıklamalarda bulundu. Szymanski yaptığı açıklamada, "Ben her zaman işimi yapmaya ve bu renkler için elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışan bir futbolcuyum. 4 bininci golü atacağıma dair bir hayalim yoktu ama gol atabileceğime dair hislerim vardı. Fenerbahçe gibi büyük bir camianın tarihine bu anlamda geçmiş olmak benim için gurur verici. Taraftarların bana gösterdiği sevgi. Sahada olduğum sürece elimden geleni yapmaya çalışıyorum." dedi.

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Szymanski'den itiraf! '4 bininci gol için hislerim vardı'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 19:57
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 20:07

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Belçika temsilcisi Anderlecht'e konuk olacak Fenerbahçe'de Polonyalı yıldız futbolcu Sebastian Szymanski açıklamalarda bulundu.

Sebastian Szymanski'nin yaptığı açıklamalardan satırbaşları şu şekilde;

"RAKİBİMİZE SAYGI DUYUYORUZ"

Bizim için önemli bir maç olacak. Anderlecht'in iyi bir takım olduğunu unutmamalıyız. İlk maçta iyi oynadık ama yarın da ilk maçtaki gibi oynamalıyız. Rakibimize fazlasıyla saygı duyuyoruz.

Sebastian Szymanski ye milli davet | beIN SPORTS Türkiye - beinsports.com.tr/

"HİSLERİM VARDI"

Ben her zaman işimi yapmaya ve bu renkler için elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışan bir futbolcuyum. 4 bininci golü atacağıma dair bir hayalim yoktu ama gol atabileceğime dair hislerim vardı. Fenerbahçe gibi büyük bir camianın tarihine bu anlamda geçmiş olmak benim için gurur verici. Taraftarların bana gösterdiği sevgi. Sahada olduğum sürece elimden geleni yapmaya çalışıyorum.

Szymanski için Avrupa kulüpleri devrede: 25 milyon euroluk talep - Son Dakika Spor Haberleri | NTV Spor&Skor

SEZON KARNESİ

Sebastian Szymanski bu sezon Fenerbahçe forması altında 36 maça çıkarken 3 gol attı ve 8 asist üretti.

Ahmad Mora/Getty Images

Sıkça Sorulan Sorular

SZYMANSKİ FENERBAHÇE'YE HANGİ TAKIMDAN TRANSFER OLDU?
2019'da Rus ekibi Dinamo Moskova'ya 5,5 milyon Avro karşılığında transfer oldu. 2022-23 sezonunu Feyenoord'da kiralık olarak geçirdi ve sezonu Hollanda Ligi şampiyonu olarak tamamladı. Temmuz 2023'te 9,75 milyon Avro bonservis bedeli karşılığında Süper Lig ekibi Fenerbahçe'ye transfer oldu.
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