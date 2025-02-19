Szymanski'den itiraf! '4 bininci gol için hislerim vardı'

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Belçika temsilcisi Anderlecht'e konuk olacak Fenerbahçe'de Polonyalı yıldız futbolcu Sebastian Szymanski açıklamalarda bulundu.

Sebastian Szymanski'nin yaptığı açıklamalardan satırbaşları şu şekilde;

"RAKİBİMİZE SAYGI DUYUYORUZ"

Bizim için önemli bir maç olacak. Anderlecht'in iyi bir takım olduğunu unutmamalıyız. İlk maçta iyi oynadık ama yarın da ilk maçtaki gibi oynamalıyız. Rakibimize fazlasıyla saygı duyuyoruz.

"HİSLERİM VARDI"

Ben her zaman işimi yapmaya ve bu renkler için elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışan bir futbolcuyum. 4 bininci golü atacağıma dair bir hayalim yoktu ama gol atabileceğime dair hislerim vardı. Fenerbahçe gibi büyük bir camianın tarihine bu anlamda geçmiş olmak benim için gurur verici. Taraftarların bana gösterdiği sevgi. Sahada olduğum sürece elimden geleni yapmaya çalışıyorum.

SEZON KARNESİ

Sebastian Szymanski bu sezon Fenerbahçe forması altında 36 maça çıkarken 3 gol attı ve 8 asist üretti.