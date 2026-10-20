Tabii Spot ücretli mi? Tabii Spor nasıl izlenir?

Avrupa kupalarının yayın haklarını bünyesinde bulunduran platform, ücretsiz ve ücretli izleme seçenekleri sunuyor. Türk takımlarının bazı Avrupa kupası maçları şifresiz yayınlanırken diğer karşılaşmalar için Premium üyelik gerekebiliyor. Peki, tabii Spor ücretli mi, nasıl izlenir? İşte 2026 tabii Spor üyelik ücreti ve yayın detayları.

TABİİ SPOR ÜCRETLİ Mİ?

TRT'nin dijital platformu tabii, hem ücretsiz hem de Premium üyelik seçeneği sunuyor. Ücretsiz üyelikle TRT'nin canlı yayın kanalları ve platformdaki belirli içerikler reklamlı olarak izlenebiliyor. Ancak UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ndeki tüm karşılaşmalara erişmek isteyenlerin Premium üyeliğe ihtiyacı bulunuyor.

Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki bazı karşılaşmaları TRT 1, TRT Spor veya tabii üzerinden şifresiz yayınlanabiliyor. Bu nedenle izlemek istediğiniz maçın yayın bilgilerini kontrol etmek gerekiyor.

TABİİ SPOR ÜYELİK ÜCRETİ 2026 NE KADAR?

2026 yılı için yayımlanan bilgilere göre tabii Premium üyeliğinin aylık ücreti 99 TL olarak belirtiliyor. Premium paket, Avrupa kupalarındaki karşılaşmaların yanı sıra platformun özel yapımlarına ve farklı izleme özelliklerine erişim sağlıyor.

Üyelik fiyatları ve paket koşulları değişebileceğinden, abonelik oluşturmadan önce tabii'nin resmi internet sitesindeki güncel fiyatı kontrol etmekte fayda bulunuyor.

TABİİ SPOR NASIL İZLENİR?

tabii Spor yayınlarını izlemek için platformun internet sitesini veya mobil uygulamasını kullanabilirsiniz. Üyelik oluşturduktan sonra erişiminiz kapsamındaki yayınları takip edebilirsiniz.

tabii Spor'u izlemek için şu adımları takip edebilirsiniz:

tabii'nin resmi internet sitesine girin veya uygulamayı cihazınıza indirin. E-posta adresinizle hesap oluşturun ya da mevcut hesabınıza giriş yapın. İzlemek istediğiniz maçın yayın bilgilerini kontrol edin. Karşılaşma Premium üyelik gerektiriyorsa ilgili abonelik paketini seçin.

Platforma akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve uyumlu akıllı televizyonlardan erişilebiliyor.

TABİİ PREMİUM ÜYELİK ÖZELLİKLERİ NELER?

tabii Premium üyeliği, ücretsiz seçeneğe kıyasla daha geniş içerik ve izleme imkanları sunuyor. Paketin öne çıkan özellikleri arasında şunlar bulunuyor:

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi karşılaşmalarına erişim

Reklamsız içerik izleme deneyimi

tabii orijinal yapımları

Altyazı ve dublaj seçenekleri

Desteklenen içeriklerde çevrimdışı izleme

Aynı anda izlenebilen cihaz sayısı ve diğer paket koşulları güncel abonelik ekranından kontrol edilebilir.

TABİİ SPOR ÜCRETSİZ NASIL İZLENİR?

tabii üzerinden ücretsiz izleme imkanı bulunan TRT kanallarını ve şifresiz yayınlanan karşılaşmaları takip etmek için ücretsiz hesap seçeneğinden yararlanılabilir. Ancak platformdaki tüm Avrupa kupası maçlarının ücretsiz olduğu düşünülmemeli. Özellikle yabancı takımların karşılaşmalarını izlemek isteyen kullanıcıların Premium üyelik koşullarını incelemesi gerekiyor.

Maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve şifreli olup olmadığı, karşılaşma öncesinde tabii'nin resmi yayın akışından kontrol edilebilir.