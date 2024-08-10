Taha Akgül, 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarını bronz madalya ile noktaladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
10 Ağustos 2024 21:21 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 21:28
Milli güreşçimiz Taha Akgül, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları serbest stil güreş 125 kiloda Kırgızistanlı rakibi Ayaal Lazarev'i mağlup ederek bronz madalyaya uzandı. Sporcumuz müsabaka sonrası ayakkabılarını çıkarıp minderde bıraktı ve kariyerine sonlandırdığını açıkladı.
Güreş kategorisinde milli sporcumuz Taha Akgül, Paris 2024 erkekler serbest stil güreş 125 kiloda Kırgız rakibi Ayaal Lazarev'i 7-0'lık skorla kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu.
Rio 2016'da altın, Tokyo'da bronz madalya kazanan Taha Akgül, art arda üç olimpiyatta madalya kazanmış oldu.
KARİYERİNİ NOKTALADI
Bronz madalya kazanan Taha Akgül, müsabakanın ardından ayakkabılarını çıkarıp mindere bıraktı. Güreşte bunun anlamı kariyerine nokta koymak. Taha ardından minderi öptü. Kırgız rakibi de aynı şekilde ayakkabılarını çıkarıp kariyerini noktaladığını duyurdu.
Kaynak: tgrthaber.com