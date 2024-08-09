Taha Akgül yarı finalde kaybetti! Bronz için mücadele verecek

09 Ağustos 2024 20:36 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 20:42

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2024 Paris Olimpiyat Oyunları erkekler 125 kg yarı final serbest stil güreş müsabakası Champ De Mars Arena’da yapıldı. Milli güreşçi Taha Akgül ile İranlı rakibi Amir Hossein Zare mücadele etti. Güreşçimiz, rakibine kaybederek final şansını yitirdi.

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda serbest stil 125 kilo son 16 turunda Porto Rikolu Jonovan Darius Smith'i 10-0 mağlup eden Taha Akgül, çeyrek finalde Macar Daniel Ligeti'yi 8-0 yendi.

Yarı finalde İranlı sporcu Amir Hossein Zare ile karşılaşan Taha Akgül, rakibine 2-1 mağlup olarak finale çıkma şansını kaybetti.

Milli güreşçimiz Taha Akgül, oyunlarda yarın bronz madalya maçına çıkacak.