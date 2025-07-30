Tammy Abraham'a hırsız şoku! 'Çok şükür ailem iyi'

Beşiktaş’ın dünyaca ünlü yıldızı Tammy Abraham başına gelen olayı paylaştı. Beşiktaş'ın yeni futbolcusu Tammy Abraham, Instagram hesabından evine hırsız girdiğini duyurdu.

EVİNE HIRSIZ GİRDİ

Tammy Abraham yaptığı paylaşımda, "Birkaç gün önce bir grup evimi soymaya geldi ve bazı değerli eşyalarımı çaldı. Tanrı'ya şükür ailem iyi. Konu hakkında bilen ya da duyan olursa bana haber versin." dedi.

TAMMY ABRAHAM KİMDİR?

Tammy Abraham, 2 Ekim 1997 yılında İngiltere'nin Londra eyaletinde bulunan Camberwell bölgesinde dünyaya geldi. Tammy Abraham, İtalyan kulübü Milan'da ve İngiltere millî takımında forvet pozisyonunda görev yapan İngiliz futbolcudur.

Chelsea'nin akademisinden yetişen Abraham, kulübü adına ilk profesyonel maçına 2016 yılında çıktıktan sonra Championship takımı Bristol City'de bir sezon kiralık oynamıştır. Orada, kulübe özel Sezonun Oyuncusu, Sezonun Genç Oyuncusu ve en golcüsü ödülü kazanarak tek sezonda bunu başaran ilk futbolcu olmuştur.

Ardından Swansea City'de de bir sezon kiralık oynamış, ancak takımı sezonun sonunda Premier League'den küme düşmüştür. 2018 yılında bu sefer Aston Villa'ya kiralanmış ve orada kulübü adına 25 gol atarak 1977'den beri bunu başaran ilk futbolcu olmuştur.

2019 yılında Chelsea'ye dönen Abraham, 2019-20 sezonunda 18 gol atmış ve ayrıca kulüpteki son sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştır. 2021 yılında 40 milyon € bonservis bedeliyle İtalyan ekibi Roma'ya transfer olmuştur. Serie A'daki ilk sezonunda 17 gol atmış ve UEFA Konferans Ligi'nin ilk müsabakasını kazanan takımın parçası olmuştur.

İngiltere'nin genç millî takımlarında forma giyen Abraham, 18 yaş altı seviyesinden itibaren hepsinde forma giymiştir. Ayrıca Polonya'da düzenlenen 2017 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda oynamıştır. A millî takımda ilk kez Kasım 2017'de forma giymiştir.