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 | Hüseyin Bahcivan

Taraftar çok kızacak: Ali Koç'un Fenerbahçe'ye müjdelediği oyuncuya Aslan kancası

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe, Milan Skriniar transferi için karşı karşıya gelmişti. Transfer rekabetinde Fenerbahçe kazanan taraf olmuş ve Skriniar'ı kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe'de oldukça başarılı bir performans gösteren Skriniar'ın bonservisi için şimdi ise iki dev tekrardan karşı karşıya gelecek.

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Taraftar çok kızacak: Ali Koç'un Fenerbahçe'ye müjdelediği oyuncuya Aslan kancası
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 15:40
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 16:10

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Milan Skriniar transfer için Galatasaray ile büyük bir rekabete girmişti. Transfer rekabetinde galip ayrılan taraf ise Fenerbahçe olmuştu.

Sarı-lacivertliler PSG'den Milan Skriniar'ı yarım sezonluğuna kiralamıştı. Sezonun sona ermesinin ardından ise Skriniar'ın bonservisi için rekabet başladı. Fenerbahçe'nin bonservisini almaya çalıştığı Slovak yıldız için Galatasaray'da tekrardan devreye girdi.

Taraftar çok kızacak: Ali Koç'un Fenerbahçe'ye müjdelediği oyuncuya Aslan kancası

SKRİNİAR'I ALİ KOÇ ÖZEL OLARAK İSTEMİŞTİ

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe başkanı Ali Koç, kiralık sözleşmesi sona eren Milan Skriniar ile geçtiğimiz günlerde özel bir görüşme yaptı. Slovak oyuncudan takımda kalmasını ve bonservisini almak istediklerini belirtti.

Taraftar çok kızacak: Ali Koç'un Fenerbahçe'ye müjdelediği oyuncuya Aslan kancası

Ayrıca Ali Koç'un UEFA Şampiyonlar Ligi finali kapsamında oynanan PSG-Inter maçı için Münih'e giderek, Skriniar'ın bonservisini almak için PSG başkanına bizzat ilettiği de iddia edilmişti.

Ali Koç daha önce TRT Spor'da katıldığı bir yayında ise yeni sezon planlamasını anlatırken "Skriniar seviyesinde en az 4 transfer yapacağız" ifadelerini de kullanmıştı.

Taraftar çok kızacak: Ali Koç'un Fenerbahçe'ye müjdelediği oyuncuya Aslan kancası

ALİ KOÇ'UN İSTEDİĞİ OYUNCUYA ASLAN KANCA ATTI

Slovakya'da yayın yapan Sport 24'ün haberine göre Galatasaray, PSG ile Skriniar'ın bonservisini almak için görüşme yaptı. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye kaptırdığı Slovak yıldızı renklerine bağlamak istiyor.

PSG'nin ise Galatasaray'a cevap olarak 10 milyon Euro istediği iddia edildi. Haberde sarı-kırmızılıların, Skriniar ile de görüşme yaptığı belirtildi.

Taraftar çok kızacak: Ali Koç'un Fenerbahçe'ye müjdelediği oyuncuya Aslan kancası

TRANSFERDE TEK ENGEL SKRİNİAR'IN MAAŞI

Ortaya atılan iddialara göre Skriniar'ın yıllık maaş beklentisi 12 milyon Euro. Bu rakamın transferin önündeki en büyük engel olduğu belirtildi.

Milan Skriniar'ın transferi için Fenerbahçe ise oyuncuya 5.5 milyon Euro maaş teklif ettiği iddia edilmişti.

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ETİKETLER
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#Milan Skriniar
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