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Taraftarlar kupayı alınca Beşiktaş Çarşı'ya akın ettiler

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 May 2024 02:40 - Güncelleme : 24 May 2024 02:40

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanınca siyah-beyazlı taraftarlar Çarşı'ya kutlamalar için koştu.

Ziraat Türkiye Kupası Finali'ni Beşiktaş Çarşı'da takip eden siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarının kupayı kazanmasıyla birlikte büyük coşku yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Beşiktaş Çarşı'da bayram havası oluştu. Siyah-beyazlı taraftarlar çarşıda toplanarak kupa şampiyonluğunu büyük coşkuyla kutladı. Meşaleler yakan taraftarlar, tezahürat ve marşlarla kupa zaferinin sevincini geç saatlere kadar sürdürdü.

Taraftarlar kupayı alınca Beşiktaş Çarşı'ya akın ettiler - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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