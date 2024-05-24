Taraftarlar kupayı alınca Beşiktaş Çarşı'ya akın ettiler
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 May 2024 02:40 - Güncelleme : 24 May 2024 02:40
Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanınca siyah-beyazlı taraftarlar Çarşı'ya kutlamalar için koştu.
Ziraat Türkiye Kupası Finali'ni Beşiktaş Çarşı'da takip eden siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarının kupayı kazanmasıyla birlikte büyük coşku yaşadı.
Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Beşiktaş Çarşı'da bayram havası oluştu. Siyah-beyazlı taraftarlar çarşıda toplanarak kupa şampiyonluğunu büyük coşkuyla kutladı. Meşaleler yakan taraftarlar, tezahürat ve marşlarla kupa zaferinin sevincini geç saatlere kadar sürdürdü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı