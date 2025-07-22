Tarihe geçecek transfer! Victor Osimhen için tarihi plan

Galatasaray taraftarının hayalleri gerçek oldu, hasretin bitmesine az kaldı. Sarı-kırmızılı kulüp her konuda anlaşmaya vardığı Napoli'ye evrakları gönderirken Osimhen'e de sözleşme ulaştırıldı.

TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN PAHALI OYUNCUSU

40 milyon Euro peşinat ve 35 milyon Euro taksitle Victor Osimhen, G.Saray ve Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olacak.

DÜNYADA 2. SIRADA

Bu sezon dünyadaki transferler arasında da Florian Wirtz'in (125 milyon Euro-Liverpool) ardından ikinci sıraya yerleşti.

3 OYUNCUNUN TOPLAMINDAN FAZLA BONSERVİS

Türkiye tarihinde en çok bonservis ödenen oyuncular Orkun Kökçü (25 milyon Euro), En Nesyri (19.5 milyon Euro) ve Sara (18 milyon Euro) olurken Nijeryalı futbolcu bu üçlünün toplamından daha fazla bonservise sahip olacak.

STATTA İMZA TÖRENİ HAZIRLANACAK

Galatasaray taraftarı oyuncunun gelişinde bir rekora daha imza atıp tarihe geçmek isterken yönetimin de Sane ve yeni kaleci ile birlikte statta imza töreni düzenleme planı var.

OKAN BURUK KONUŞTU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, önceki gün yapılan idmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Deneyimli teknik adam Osimhen ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Osimhen olumlu gidiyor, sona yaklaştık bir an önce bitsin diye bekliyoruz. Napoli ile gelişmeler olumlu, kısa sürede sonlanacak. Tüm transfer durumumuz Osimhen ile alakalı. Önemli bir bütçe var. Sonra ne kullanabileceğiz bakacağız. Kaleci alacağız. Günay var iyi kalecimiz. Oradaki eksiği gidermek istiyoruz. Önceliğimiz Osimhen ve kaleci."

DÜNYA BASININDA YANKI UYANDIRAN TRANSFER

Sarı-kırmızılıların, Osimhen transferi için son aşamaya gelmesi başta İtalyan basını olmak üzere Avrupa'da geniş yankı buldu.

Tuttospor, Napoli-G.Saray ve Osimhen üçgenindeki gelişmeleri pembe diziye benzetip duygusal bir final olacağını vurguladı ve "Yeni bonus ve detaylarla anlaşma tamam! Duygusal dizi artık bitti!" detayını verdi.

Corriere dello Sport, "Güle güle Osimhen" başlığının ardından "75 milyon Euro ve bonuslarla G.Saray ile anlaşıldı. 2027'ye kadar İtalya'ya satılması yasak!" ifadelerini kullandı.

Alman medyasından Bild ise "G.Saray, mega transferi bitirmeye yakın" yorumunu yaptı.