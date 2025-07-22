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 | Efe Demir

Tarihe geçecek transfer! Victor Osimhen için tarihi plan

Galatasaray, Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için artık gün sayıyor. Sarı-kırmızılı takımın bu transferi sonrası bazı detaylar ortaya çıktı. Nijeryalı yıldız, yaz döneminde Liverpool'a transfer olan Alman yıldız Florian Wirtz'in (125 milyon Euro) ardından dünyadaki ikinci pahalı isim olmaya hazırlanıyor. Türkiye'de ise ilk üçteki oyuncuların toplamından daha fazla bonservise sahip olacak. Galatasaray'ın Osimhen için hazırladığı plan belli oldu. İşte detaylar...

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Tarihe geçecek transfer! Victor Osimhen için tarihi plan
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 09:52

taraftarının hayalleri gerçek oldu, hasretin bitmesine az kaldı. Sarı-kırmızılı kulüp her konuda anlaşmaya vardığı 'ye evrakları gönderirken Osimhen'e de sözleşme ulaştırıldı.

Tarihe geçecek transfer! Victor Osimhen için tarihi plan

TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN PAHALI OYUNCUSU

40 milyon Euro peşinat ve 35 milyon Euro taksitle , G.Saray ve Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olacak.

Tarihe geçecek transfer! Victor Osimhen için tarihi plan

DÜNYADA 2. SIRADA

Bu sezon dünyadaki transferler arasında da Florian Wirtz'in (125 milyon Euro-Liverpool) ardından ikinci sıraya yerleşti.

Tarihe geçecek transfer! Victor Osimhen için tarihi plan

3 OYUNCUNUN TOPLAMINDAN FAZLA BONSERVİS

Türkiye tarihinde en çok bonservis ödenen oyuncular Orkun Kökçü (25 milyon Euro), En Nesyri (19.5 milyon Euro) ve Sara (18 milyon Euro) olurken Nijeryalı futbolcu bu üçlünün toplamından daha fazla bonservise sahip olacak.

Tarihe geçecek transfer! Victor Osimhen için tarihi plan

STATTA İMZA TÖRENİ HAZIRLANACAK

Galatasaray taraftarı oyuncunun gelişinde bir rekora daha imza atıp tarihe geçmek isterken yönetimin de Sane ve yeni kaleci ile birlikte statta imza töreni düzenleme planı var.

Tarihe geçecek transfer! Victor Osimhen için tarihi plan

OKAN BURUK KONUŞTU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, önceki gün yapılan idmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Deneyimli teknik adam Osimhen ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Osimhen olumlu gidiyor, sona yaklaştık bir an önce bitsin diye bekliyoruz. Napoli ile gelişmeler olumlu, kısa sürede sonlanacak. Tüm durumumuz Osimhen ile alakalı. Önemli bir bütçe var. Sonra ne kullanabileceğiz bakacağız. Kaleci alacağız. Günay var iyi kalecimiz. Oradaki eksiği gidermek istiyoruz. Önceliğimiz Osimhen ve kaleci."

Tarihe geçecek transfer! Victor Osimhen için tarihi plan

DÜNYA BASININDA YANKI UYANDIRAN TRANSFER

Sarı-kırmızılıların, Osimhen transferi için son aşamaya gelmesi başta İtalyan basını olmak üzere Avrupa'da geniş yankı buldu.

Tuttospor, Napoli-G.Saray ve Osimhen üçgenindeki gelişmeleri pembe diziye benzetip duygusal bir final olacağını vurguladı ve "Yeni bonus ve detaylarla anlaşma tamam! Duygusal dizi artık bitti!" detayını verdi.

Corriere dello Sport, "Güle güle Osimhen" başlığının ardından "75 milyon Euro ve bonuslarla G.Saray ile anlaşıldı. 2027'ye kadar İtalya'ya satılması yasak!" ifadelerini kullandı.

Alman medyasından Bild ise "G.Saray, mega transferi bitirmeye yakın" yorumunu yaptı.

Tarihe geçecek transfer! Victor Osimhen için tarihi plan

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ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#Napoli
#victor osimhen
#Türk Futbol Tarihi
#Spor
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