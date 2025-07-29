Tarihe geçmişti şimdi gidiyor! Beşiktaş yönetimi kadroya neşteri vurdu

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ile UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı karşılaşması öncesi bazı oyuncuları göndermenin hesaplarını yapıyor. Genç oyuncu Semih Kılıçsoy’a İtalya’dan talip çıkarken Gedson Fernandes’in transferi duyuruldu.

GEDSON FERNANDES'İN SATIŞ DETAYLARI

Orta sahasını Benfica'dan Orkun Kökçü ile güçlendiren siyah-beyazlılar, Fernandes'i, 20 milyon Euro artı 5 milyon Euro bonuslar karşılığında Spartak Moskova'ya sattı. Beşiktaş, Benfica'ya bu transferden sonraki satış maddesi sebebiyle 10 milyon Euro bonservis bedeli verecek.

Portekiz basınından A Bola, Portekizli futbolcunun, Rus ekibinden yıllık 3.5 milyon euro kazanacağını belirtti. Gedson, bu sözleşme ile birlikte takımın en çok kazananı olacak.

ZAİNUTDİNOV GİDİYOR

Resmi açıklama beklenirken siyah-beyazlılar takımda istenilmeyen diğer oyuncular için de çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş, Bakhtiyor Zainutdinov'un Rusya ekibi Dinamo Moskova'ya transfer olduğunu duyurdu. Beşiktaş Zainutdinov'un satışı karşılığında Dinamo Moskova'dan 2.8 milyon Euro bonservis bedeli alacak. Beşiktaş, Kazak futbolcuyu CSKA Moskova'dan 4.5 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

TARİHE GEÇMİŞTİ

Bakhtiyor Zaynutdinov, EURO 2024 Elemeleri’nde Kazakistan’ın Finlandiya’yı 2-1 mağlup ettiği maçta takımının iki golünü de atarak ülke tarihine geçti. Birçok mevkide forma giyebilen 25 yaşındaki Zaynutdinov, milli takım kariyerinde 14 kez fileleri havalandırmıştı.

BİR AYRILIK DAHA

Beşiktaş'ta Bakhtiyor Zaynutdinov'un ardından bir ayrılık daha gerçekleşecek. beIN Sports'un haberine göre; Beşiktaş ile sözleşmesini feshedecek olan Kerem Atakan Kesgin, Sivasspor'a imza atacak.