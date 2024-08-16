Tartışılan boksör Imane Khelif bu defa makyaj videosuyla dikkat çekti
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ağustos 2024 05:13 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 05:26
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan boksör Imane Khelif bu defa makyaj videosuyla konuşuluyor.
İtalyan boksör Angela Carini son 16 turunda Imane Kheliif ile karşılaşmış ve cinsiyet tartışmasının fitilini ateşleyerek ringden çekilmişti. Cezayirli sporcu sosyal medyada yayınlanan bir makyaj videosuyla ön plana çıktı.
Khelif'in 2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda gerekli uygunluk kriterlerini karşılayamadığı gerekçesiyle diskalifiye edilmesi hatırlatılırken, Cezayirli sporcunun müsabakalardan çıkarılması için girişimlerde bulunulmuştu.
Kaynak: tgrthaber.com