Tartışılan boksör Imane Khelif bu defa makyaj videosuyla dikkat çekti

16 Ağustos 2024 05:13 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 05:26

İtalyan boksör Angela Carini son 16 turunda Imane Kheliif ile karşılaşmış ve cinsiyet tartışmasının fitilini ateşleyerek ringden çekilmişti. Cezayirli sporcu sosyal medyada yayınlanan bir makyaj videosuyla ön plana çıktı.