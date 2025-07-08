TBF açıkladı: Milli takımda Ekrem Memnun ile yollar ayrıldı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Ekrem Memnun dönemi sona erdi. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), sözleşmesi sona eren A Milli Kadın Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun ile yolla devam edilmeyeceğini açıkladı.

3 YILLIK SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

TBF'den yapılan açıklamada, "A Kadın Milli Takım Başantrenörü olarak 3 yıllık çalışma süresinin ardından sözleşmesi sona eren Ekrem Memnun'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz" denildi.