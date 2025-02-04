TBF kariyerini sona erdiren Semih Erden'e teşekkür mesajı yayımladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
04 Şubat 2025 21:24 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 22:01
Türkiye Basketbol Federasyonu, basketbol kariyerini sona erdiren Semih Erden için bir teşekkür mesajı yayınladı.
TBF, 38 yaşında aktif spor kariyerini noktaladığını açıklayan milli basketbolcu Semih Erden'e yayımladığı mesajla teşekkür etti.
Federasyondan paylaşılan teşekkür mesajında, "Milli takımımızın eski kaptanlarından Semih Erden'e Türk basketboluna katkıları için teşekkür eder, kariyerinin devamında kendisine başarılar dileriz." denildi.
Öte yandan paylaşımda Semih Erden'in kariyer bilgileri ve başarılarına da yer verildi.
Kaynak: tgrthaber.com