Teknik adam kovma sanatı: Süper Lig

Başarısızlığın faturasını direkt olarak teknik adamlara kesen kulüplerimiz, ligimizin Avrupa'da ses getirmesini sağladı.

Teknik adam ayrılıklarında, an itibarıyla Avrupa'nın zirvesindeyiz.

17 HOCA VEDA ETTİ

Bu sezon, Süper Lig'deki 17 teknik adam görevine veda etti.

Bu çarpıcı istatistik ile birlikte de Avrupa büyük liglerinin önüne geçerek ilk sıraya yerleştik.

O İSİMLERDEN BAZILARI

Abdullah Avcı, Özhan Palut, Burak Yılmaz, İsmet Taşdemir, Fatih Tekke, Giovanni van Bronckhorst, Alex de Souza ve Volkan Demirel.

AVRUPA'DA SAYILAR FARKLI

İngiltere ve Fransa'da 6'şar hoca yollanırken, İtalya'da 5, Almanya ile İspanya'da ise 4'er teknik adamla yollar ayrıldı.

Süper Lig; İngiltere, Fransa ve İtalya'nın toplam değişim sayısını tek başına yakaladı.