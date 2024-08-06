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Tenis'in efsane ismi Djokovic'den, Hande Baladın yorumu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
06 Ağustos 2024 19:58 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 20:13
Tenis&#039;in efsane ismi Djokovic&#039;den, Hande Baladın yorumu!

Tenisin efsane ismi Novak Djokovic, Türkiye ve A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Hande Baladın hakkında konuştu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında gerçekleştirilen tenis branşı tek erkeklerde İspanyol Carlos Alcaraz'ı 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek altın madalya kazanan Sırp Novak Djokovic, Türkiye ve A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Hande Baladın hakkında açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUM"

TRT Spor'a konuşan Novak Djokovic, "Türkiye'ye gittim ama yakın zamanda değil. 3 yıl önce Türkiye-Sırbistan basketbol maçını izlemek için İstanbul'a gitmiştim. Türkiye'yi seviyorum. En güzel ülkelerden birisi. Umarım yakın zamanda tekrar ziyaret edebilirim" dedi.

"HANDE BALADIN İLE TANIŞTIM"

Türkiye ve A Milli Kadın Voleybol Takımı sporcusu Hande Baladın hakkında konuşan Djokovic, "Sizin sporcularınızı da takip ediyorum. Özellikle dün Hande Baladın ile tanıştım. Ona ve voleybol takımınıza iyi şanslar diledim" ifadelerini kullandı

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Kaynak: tgrthaber.com
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