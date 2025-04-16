TFF açıkladı! 2024-2025 sezonu play-off tarihleri belli oldu

TFF, Trendyol 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig play-off tarihlerinin belirlendiğini duyurdu. TFF, final müsabakalarının oynanacağı merkezlerin ise daha sonra ilan edileceğini açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan 2024-2025 sezonu play-off müsabaka tarihleri şöyle:

1. Lig

1. Tur: 15 Mayıs Perşembe

2. Tur 1. Maçlar: 19 Mayıs Pazartesi

2. Tur 2. Maçlar: 23 Mayıs Cuma

Final: 29 Mayıs Perşembe

2. Lig

1. Tur: 8 Mayıs Perşembe

2. Tur 1. Maçlar: 12 Mayıs Pazartesi

2. Tur 2. Maçlar: 16 Mayıs Cuma

3. Tur 1. Maçlar: 22 Mayıs Perşembe

3. Tur 2. Maçlar: 26 Mayıs Pazartesi

Final: 1 Haziran Pazar

3. Lig

1. Tur: 30 Nisan Çarşamba

2. Tur 1. Maçlar: 5 Mayıs Pazartesi

2. Tur 2. Maçlar: 9 Mayıs Cuma

3. Tur 1. Maçlar: 15 Mayıs Perşembe

3. Tur 2. Maçlar: 19 Mayıs Pazartesi

1. - 2. Grup Finali: 24 Mayıs Cumartesi

3. - 4. Grup Finali: 25 Mayıs Pazar