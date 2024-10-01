TFF açıkladı: Okan Buruk, PFDK'ya sevk edildi!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

01 Ekim 2024 21:14 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 21:22

Türkiye Futbol Federasyonu PFDK'ya sevk edilen takım ve isimleri açıkladı. Buna göre, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, PFDK'ya sevk edildi...