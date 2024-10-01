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TFF açıkladı: Okan Buruk, PFDK'ya sevk edildi!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Ekim 2024 21:14 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 21:22
TFF açıkladı: Okan Buruk, PFDK&#039;ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu PFDK'ya sevk edilen takım ve isimleri açıkladı. Buna göre, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, PFDK'ya sevk edildi...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray​ Teknik Direktörü Okan Buruk​'un 'tehdidi' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF açıkladı: Okan Buruk, PFDK'ya sevk edildi! - 1. Resim

TFF DUYURDU

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa​ mücadelesindeki 'tehdidi' nedeniyle;

- Galatasaraylı futbolcu Michy Batshuayi​'nin sportmenliğe aykırı hareketi

- Galatasaray, çirkin ve kötü tezahüratı

- Gaziantep FK, talimatlara aykırı hareketi

- Beşiktaş ve Kayserispor, çirkin ve kötü tezahüratı ve saha olayları nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Fırat 1 Ekim 2024 21:20

Okan Buruk ne yapmış ki böyle bir hale getirdiler ya şimdi neler olacak merak ediyorum

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