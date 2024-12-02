TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, 100. yıl etkinliklerine katıldı!

02 Aralık 2024 23:39 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 23:45

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Bulgaristan futbolunun 100. yıl etkinliklerine katılım gösterdi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu​, Bulgaristan​ futbolunun 100. yıl etkinliklerine katılım sağladı.

TFF'nin yaptığı açıklamaya göre etkinlik kapsamında Başkan Hacıosmanoğlu, başkent Sofya​'da Bulgaristan Prensesi Kalina'yı ziyaret etti.

Başkan Hacıosmanoğlu'nun ziyaretinde, TFF eski başkanı Servet Yardımcı​, TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel ile Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları da yer aldı.

Hacıosmanoğlu, TFF heyetini kraliyet binasında kabul eden Bulgaristan Prensesi'ne misafirperverliği için teşekkür etti.

Etkinlikte FIFA Başkanı Gianni Infantino ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in yanı sıra UEFA'ya üye diğer ülke futbol federasyonlarının başkanları ve genel sekreterleri de hazır bulundu.