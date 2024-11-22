TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıklamalarda bulundu! 'Yabancı hakem gelmeyecek'

22 Kasım 2024 22:57 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 22:58

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, katıldığı canlı yayında gündemle ilgili konulara açıklık getirdi. Hacıosmanoğlu yabancı hakemler hakkında yaptığı açıklamada, "Bir daha söyleyeyim, ben olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek" diyerek görüşünü net bir şekilde ifade etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, HT Spor televizyon kanalına katıldığı canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"HERKESİN BİZİ ELEŞTİRME HAKKI VAR"

Eleştiriye açık olduğunun altını çizen Hacıosmanoğlu, "Ben seçimi kazanacağıma inanıyordum. İnanmak başarmanın yarısıdır. Tek başımıza başardığımız bir iş değildi bu. Doğruları yapmaya çalışıyoruz ama elbette yanlışlarımız olacak. Herkesin bizi eleştirme hakkı var." dedi.

"OKYANUSLARI GEÇTİK DERECE BOĞULDUK"

Uluslar Ligi performansı hakkında konuşan Hacıosmanoğlu, "Macaristan'ı eleriz tabi. İstediğimiz takımlardan bir tanesiydi. Bu takım büyük işler yapacak. Okyanusları geçtik, derede boğulduk. Dünya Kupası için play-off şansını kaçırdık. Cenab-ı Allah nasip etmedi. Karadağ başkentindeki zemin daha kötü olduğu için UEFA oraya aldı maçı. Bunlar mazeret değil. Çıkıp yenmeliydik. Sonuçta Karadağ ile oynuyorsunuz. Bunu yol kazası olarak göreceğiz. Kardeşlerimiz bunu Dünya Kupası Elemeleri'nde telafi eder." ifadelerini kullandı.

"MONTELLA MİLLİ TAKIM İLE DEVAM ETME KARARI ALDI"

İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella hakkında konuşan Hacıosmanoğlu, "Montella'nın oyuncularla ilişkisi çok iyi. Görüyorsunuz zaten. Kendisini seviyoruz. Oyuncuların da onu sevmesi çok önemli. Şu an güzel bir aile ortamı var. Spekülasyonlar olmuştu. Hoca sağ olsun kendisi konuyu bize aksettirdi. Roma'nın efsanelerinden. Adana Demirspor'a sözleşme yaptığında Roma'dan teklif gelirse gitmesi için madde koydurmuştu. Milli Takım ile sözleşme imzaladığında öyle bir madde koydurmadı. Ben kaldığım sürece hocayla devam edeceğimi söyledim. Bazen tekliflere hayır demesini de bilirim dedi. Ancak 'Yarın olası kötü sonuçta beni kovacaksınız bugün elimde fırsat var' mantığıyla konuştu. Benim, kendisi hakkında ne düşündüğümü öğrenmek istedi. Ben kendisine 'Hocam biz 2 maçın sonucuna bakarak yol yürümüyoruz. Ben kaldığım sürece siz devam edeceksiniz' dedim. Montella da Milli Takım ile devam etme kararı aldı." diyerek belirtti.

"YABANCI HAKEM GELMEYECEK"

Yabancı hakem konusuna da değinen Hacıosmanoğlu, "Ben olduğum sürece bu ülkeye yabancı hakem gelmeyecek. Bugün hakem semineri vardı federasyonda. Gerekli konuşmaları arkadaşlarımızla yaptık. Söylememiz gereken şeyleri söyledik. Bu yabancı konusunun en çok hakemleri rahatsız etmesi lazım. Baktığımız zaman genç pırıl pırıl hakemler var. Ben burada olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek. Bir daha söyleyeyim, ben olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek. Kulüplerin yabancı hakem istemesi doğal hakları. Geçen sezon da yapılan bir uygulama. Herkes bizim samimiyetimize inanıyor. Kulüplerin yabancı hakemlerin bu sorunu çözeceğine inanıyorlarsa MHK'yı onlara devredelim. Seyredelim onları. Maaşlarını da biz öderiz. Biz açığız. Biz bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz." dedi.