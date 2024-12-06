TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile atışan Dursun Özbek'e Galatasaray Divanı'ndan destek!

06 Aralık 2024 17:59 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 18:02

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 3 gün önce katıldığı bir canlı yayında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında yaptığı söylemlere dün Hacıosmanoğlu'ndan aynı sertlikte cevap geldi. Hacıosmanoğlu, "Açıklamalar ve iftiralar, ahlak sınırlarını zorluyor." dedi. Sarı-kırmızı ekibin resmi hesaplarından TFF Başkanı istifaya çağırılırken Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı'ndan Özbek'e destek geldi.

Galatasaray​ Başkanı Dursun Özbek, Eyüpspor​ karşılaşması sonrası yaşanan puan kaybının ardından canlı yayına çıkarak TFF​ Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan memnun olmadıklarını ifade etti. Bu sözlerin ardından Hacıosmanoğlu da Özbek'e sert sözlerle cevap verdi.

FUTBOLDA TFF-GALATASARAY ÇEKİŞMESİ

Özbek'in açıklamalarının 'ahlak sınırlarını zorladığını' belirten Hacıosmanoğlu, "Kulüplerin yarısından fazlası bizi istemezse gideriz. Yapı diyor... Şimdi yapı, yalıya döndü biliyorsunuz. Benim yalısı olan arkadaşım yok. Benim birisiyle Galatasaray​ aleyhine konuştuğum ispatlanırsa görevi bırakırım." dedi. Bu sözlerin ardından sarı-kırmızılı ekip Hacıosmanoğlu'nu istifaya çağırdı.

GALATASARAY DİVANI'NDAN DURSUN ÖZBEK'E DESTEK!

Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı, Hacıosmanoğlu'nun Dursun Özbek hakkında kullandığı ifadelerin TFF'nin etik kurallarını ihlal ettiğini belirterek, "Galatasaray camiası tarafından asla ve kat'a kabul edilemez" diyerek Özbek'e destek olduklarını açıkladı.

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: