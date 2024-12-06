TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile atışan Dursun Özbek'e Galatasaray Divanı'ndan destek!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 3 gün önce katıldığı bir canlı yayında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında yaptığı söylemlere dün Hacıosmanoğlu'ndan aynı sertlikte cevap geldi. Hacıosmanoğlu, "Açıklamalar ve iftiralar, ahlak sınırlarını zorluyor." dedi. Sarı-kırmızı ekibin resmi hesaplarından TFF Başkanı istifaya çağırılırken Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı'ndan Özbek'e destek geldi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Eyüpspor karşılaşması sonrası yaşanan puan kaybının ardından canlı yayına çıkarak TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan memnun olmadıklarını ifade etti. Bu sözlerin ardından Hacıosmanoğlu da Özbek'e sert sözlerle cevap verdi.
FUTBOLDA TFF-GALATASARAY ÇEKİŞMESİ
Özbek'in açıklamalarının 'ahlak sınırlarını zorladığını' belirten Hacıosmanoğlu, "Kulüplerin yarısından fazlası bizi istemezse gideriz. Yapı diyor... Şimdi yapı, yalıya döndü biliyorsunuz. Benim yalısı olan arkadaşım yok. Benim birisiyle Galatasaray aleyhine konuştuğum ispatlanırsa görevi bırakırım." dedi. Bu sözlerin ardından sarı-kırmızılı ekip Hacıosmanoğlu'nu istifaya çağırdı.
GALATASARAY DİVANI'NDAN DURSUN ÖZBEK'E DESTEK!
Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı, Hacıosmanoğlu'nun Dursun Özbek hakkında kullandığı ifadelerin TFF'nin etik kurallarını ihlal ettiğini belirterek, "Galatasaray camiası tarafından asla ve kat'a kabul edilemez" diyerek Özbek'e destek olduklarını açıkladı.
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"Cumhuriyet dönemi futbol tarihine baktığımızda, 101 yılda 73 ayrı dönemde 45 ayrı federasyon başkanının görev aldığını görüyoruz. Dolayısıyla mevcut görevdeki başkan dahil, bu koltuklar emanet koltuklardır ve kimsenin tapulu malı da değildir. TFF'nin Etik Kurulu Talimatında düzenlenmiş Etik Davranış ilkelerinin ilgili maddeleri özet olarak, 'Futbol camiasındaki tüm gerçek ve tüzel kişiler; heyecanlı, kontrol dışı, ön yargılı ve suçlayıcı, kulüpler arasında atışmaya yol açacak, dostane duyguları zaafa uğratacak beyan ve açıklamalarda bulunmaktan kaçınmak zorundadır' şeklinde düzenlenmiştir. Galatasaray Spor Kulübü'nün Saygıdeğer Başkanı Dursun Aydın Özbek'e karşı TFF Başkanı tarafından sarf edilen tehditkar ifadeler, bizatihi TFF'nin yayınlamış ve uymak zorunda olduğu etik kuralları ihlal etmekte olup, Galatasaray camiası tarafından asla ve kat'a kabul edilemez. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."