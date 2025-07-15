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 | Murat Makas

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Federasyonumuz, 15 Temmuz'da olduğu gibi daima milletimizin yanında, devletimizin emrinde ve demokrasimizin kararlı savunucusu olmaya devam edecektir" dedi.

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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 09:40

() Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hacıosmanoğlu, TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasiye olan sarsılmaz inancı ve özgürlüğe bağlılığının tüm dünyaya ilan edildiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016 gecesi, milletimizin iradesine ve demokrasimize kasteden hain ; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, halkımızın cesareti ve güvenlik güçlerimizin kararlı direnişiyle bertaraf edildi. O karanlık gecede, mermilere, tanklara ve bombalara göğsünü siper eden aziz milletimiz ile kahraman güvenlik güçlerimiz; Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne, bağımsızlığına ve demokrasisine sahip çıktı. 15 Temmuz gecesi sadece bir darbe girişimi engellenmedi, aynı zamanda milletimizin demokrasiye olan sarsılmaz inancı ve özgürlüğe bağlılığı tüm dünyaya ilan edildi. Cumhuriyetimizle yaşıt Türkiye Futbol Federasyonu'muz, 15 Temmuz'da olduğu gibi, daima milletimizin yanında, devletimizin emrinde ve demokrasimizin kararlı savunucusu olmaya devam edecektir. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü vesilesiyle ülkemizin bağımsızlığını, milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan hain darbe girişiminin dokuzuncu yıl dönümünde, o gece şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

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#tff
#demokrasi
#15 temmuz
#darbe girişimi
#Türkiye Futbol Federasyonu
#Milli Birlik Ve Dayanışma
#Spor
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