TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Dursun Özbek'e cevap: Ahlak sınırlarını zorluyor!

05 Aralık 2024 21:00 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 21:06

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek iki gün önce katıldığı bir canlı yayında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında, "Bugüne geldiğimizde Galatasaray Kulübü'ne karşı alınan tavırdan hiç memnun değiliz. Galatasaray'ın puanına göz dikenlerin gözünü çıkartırım. El sürenlerin elini kırarım. Bunu herkes böyle bilsin." demişti. Özbek'in sözleri üzerine TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Özbek'e, "Açıklamalar ve iftiralar, ahlak sınırlarını zorluyor." diyerek cevap verdi.

Galatasaray​ Başkanı Dursun Özbek, Eyüpspor​ karşılaşması sonrası yaşanan puan kaybının ardından iki gün önce A Spor canlı yayınına konuk oldu. Mücadelede hakemler tarafından haksızlığa uğradıklarını belirten Özbek, TFF​ Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan memnun olmadıklarını ifade etti.

DURSUN ÖZBEK SERT SÖZLERLE YÜKLENMİŞTİ!

"Sayın Hacıosmanoğlu'na seçimlerde destek verdik. Bizde bir memnuniyetsizlik vardı." diyen Özbek, "Sayın Hacıosmanoğlu'na bize verdiği, futbola verdiği vaatler çerçevesinde destek verme kararı verdik. Bugüne geldiğimizde Galatasaray Kulübü'ne karşı alınan tavırdan hiç memnun değiliz. Bu çok net. Galatasaray'ın puanına göz dikenlerin gözünü çıkartırım. El sürenlerin elini kırarım. Bunu herkes böyle bilsin. Biz TFF'den memnun değiliz." dedi.

Bu sözlerin üzerine TRT Spor'a konuk olan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Özbek'in açıklamalarının 'ahlak sınırlarını zorladığını' belirterek şunları söyledi:

HACIOSMANOĞLU: DURSUN ÖZBEK AHLAK SINIRLARINI AŞIYOR!

"Sayın başkanın (Dursun Özbek) açıklamalarına kurumsal olarak cevap vereceğim. Açıklamalar ve iftiralar, ahlak sınırlarını zorluyor. Kabul edilebilir gibi değil. Bazı konulara TFF başkanı olarak değil, İbrahim Hacıosmanoğlu olarak cevap vereceğim.

"TEK DERDİMİZ EŞİT VE ADİL OLMAK"

MHK'nin atamalarına ben karışmıyorum. Ben hiçbir birime karışmıyorum, olumsuz bir konu olursa hesabını sorarım. Hakem arkadaşımızın (Oğuzhan Çakır) arkasındayız, kötü bir maç yönetmedi. Galatasaray'a farklı gözle baktığımızı söylüyorlar. Neden böyle bir şey yapalım. TFF'de ilk kez 7 tane kulüp başkanı var, herkes formalarını çıkardı. Bizim tek derdimiz eşit ve adil olmak. Bize destek vermelerinin karşılığı imtiyaz vermekse bizde o yok. Her hakem her maça gidecek.

"EYÜPSPOR'UN HAKKI YENDİ"

Başkanın söylediği 'el uzatanın elini kırarım' sözünü katılıyorum. Hatta ekleyeyim, ruhunu da alırım. Bu bütün kulüplerimiz için geçerli. Camialara ve taraftarlarına sonsuz saygımız var. Maça Oğuzhan Çakır'ın talimatla mı gönderildiği soruluyor. Talimatla verilmiş olsa maçta, Eyüpspor'un hakkı yendi. Sayın başkanın söylediği sözler, bizim Galatasaray'a antipati ile bakmamızı sağlamaz. Biz oyuncuların hocanın emeğini niye yiyelim. 'Kapıların arkasında Galatasaray konuşuyor' diyor. Biz niye konuşmayalım. Bir yerde konuştuk, Cannes'da UEFA toplantısı vardı. Ceferin ile görüştük, kafamız uyuştu. 'Sen de benim gibi biraz kırıksın' diyorum ona. Young Boys'a elenince onunla konuştuk, elendiğimiz için üzüldüm gidiyordum ülkeye. 'Niye gidiyorsun?' dedi. 'Türk takımının olmadığı kurada benim ne işim var?' dedim. O da üzüldü Galatasaray'ın elenmesine.

"BİZ KİMSEYE YALAKALIK YAPMADIK"