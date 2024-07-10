TFF başkanlığına sürpriz aday! İbrahim Hacıosmanoğlu başvurusunu yapıyor
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Temmuz 2024 00:06 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 00:10
Trabzonspor'un eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu, 16 futbol kulübün desteği ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına resmi adaylık için başvuru yapacağı öğrenildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan seçimleri için İbrahim Hacıosmanoğlu adaylık başvurusu yapmaya hazırlanıyor.
Hacıosmanoğlu'nun 16 kulübün desteğini aldığı ve 10 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00'te TFF Başkanlığına resmi adaylık başvurusunu sunacağı bildirildi.
SERVET YARDIMCI DA ADAYLIĞINI KOYMUŞTU
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Adayı Servet Yardımcı da, adaylık başvuru dosyasını dün teslim etmişti.
kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Yardımcı, TFF yönetimi seçimi için adaylık başvuru dosyasını bugün Türkiye Futbol Federasyonuna teslim ettiğini duyurdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı