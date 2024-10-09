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Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira'nın görevine başladı

Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
09 Ekim 2024 14:43 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 14:44
Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira&#039;nın görevine başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira'nın görevine başladığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu​ (TFF), Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira'nın görevine başladığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Pereira, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte TFF​ Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF Yönetim Kurulu Danışmanı Serdar Yıldız da yer aldı.

Federasyon, uzun yıllar boyunca elit seviyede FIFA hakemliği yapmış olan Portekizli Vitor Melo Pereira'yla 2 senelik sözleşme imzaladığını da belirtti.

Kaynak: tgrthaber.com
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Ahmet 9 Ekim 2024 15:20

Umarım hakemlerimiz artık daha iyi performans gösterir futbolumuzun da gelişimine katkı sağlar

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