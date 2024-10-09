Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira'nın görevine başladı

09 Ekim 2024 14:43 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 14:44

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira'nın görevine başladığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu​ (TFF), Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira'nın görevine başladığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Pereira, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte TFF​ Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF Yönetim Kurulu Danışmanı Serdar Yıldız da yer aldı.

Federasyon, uzun yıllar boyunca elit seviyede FIFA hakemliği yapmış olan Portekizli Vitor Melo Pereira'yla 2 senelik sözleşme imzaladığını da belirtti.