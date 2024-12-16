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TFF resmen duyurdu! Denizlispor'a 6 puan silme cezası

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TGRT Haber
16 Aralık 2024 14:57 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 16:43
TFF resmen duyurdu! Denizlispor&#039;a 6 puan silme cezası

Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA Disiplin Komitesi'nin TFF 3. Lig takımlarından Denizlispor'a 6 puan silme cezası verdiğini açıkladı.

TFF, FIFA​ Disiplin Komitesi'nin 3. Lig ekiplerinden Denizlispor'a 6 puan silme cezası verdiğini açıkladı.

Söz konusu açıklamada, “FIFA Disiplin Komitesi tarafından; Denizlispor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır” denildi.

2 TAKIMA DA PUAN SİLME CEZASI VERİLMİŞTİ

FIFA, son olarak 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'a 18, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Giresunspor'a da 6 puan silme cezası vermişti.

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Kaynak: TGRT Haber
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