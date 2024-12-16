TFF resmen duyurdu! Denizlispor'a 6 puan silme cezası
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TGRT Haber
16 Aralık 2024 14:57 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 16:43
Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA Disiplin Komitesi'nin TFF 3. Lig takımlarından Denizlispor'a 6 puan silme cezası verdiğini açıkladı.
TFF, FIFA Disiplin Komitesi'nin 3. Lig ekiplerinden Denizlispor'a 6 puan silme cezası verdiğini açıkladı.
Söz konusu açıklamada, “FIFA Disiplin Komitesi tarafından; Denizlispor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır” denildi.
2 TAKIMA DA PUAN SİLME CEZASI VERİLMİŞTİ
FIFA, son olarak 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'a 18, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Giresunspor'a da 6 puan silme cezası vermişti.
Kaynak: TGRT Haber