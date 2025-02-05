TFF Tahkim Kurulu Galatasaray'ın harcama limitleri itirazına ret kararı verdi!

05 Şubat 2025 23:48 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 23:48

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın takım harcama limitlerine yönelik itirazını reddetti.

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübünün ikinci transfer ve tescil dönemi Süper Lig takım harcama limitlerine yaptığı itirazı reddetti.

Türkiye Futbol Federasyonunun yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı kulübün 2. Transfer ve Tescil Dönemi Süper Lig Takım Harcama Limitleri ile Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nda yapılan değişikliğe yönelik itirazlarının oy birliğiyle reddedildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Galatasaray'ın Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesinde yapılan değişikliğe karşı itirazının da incelenip oy çokluğuyla kabul edilmediği aktarıldı.