TFF VAR Kayıtlarını açıkladı!

03 Aralık 2024 20:01 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 20:05

TFF, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan maçların saha içinde inceleme yapılan pozisyonların VAR kayıtlarını yayınladı.

Trendyol​ Süper Lig​'in 14. hafta VAR​ Kayıtları TFF tarafından açıklandı.

Yayınlanan kayıtlar içerisinde Fenerbahçe​'nin Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ettiği maçta son dakikalarda penaltı kararı verilen ancak inceleme sonrası iptal edilen pozisyon da yer aldı.

İşte Süper Lig'de haftanın maçlarında sahada incelenen pozisyonların VAR kayıtları: