TFF VAR Kayıtlarını açıkladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
03 Aralık 2024 20:01 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 20:05
TFF, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan maçların saha içinde inceleme yapılan pozisyonların VAR kayıtlarını yayınladı.
Trendyol Süper Lig'in 14. hafta VAR Kayıtları TFF tarafından açıklandı.
Yayınlanan kayıtlar içerisinde Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ettiği maçta son dakikalarda penaltı kararı verilen ancak inceleme sonrası iptal edilen pozisyon da yer aldı.
İşte Süper Lig'de haftanın maçlarında sahada incelenen pozisyonların VAR kayıtları:
Kaynak: tgrthaber.com