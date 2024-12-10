TFF, VAR kayıtlarını açıkladı! Merakla beklenen Barış Alper Yılmaz kararı
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
10 Aralık 2024 20:00 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 20:04
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki VAR kayıtları açıklandı. Sivasspor, Galatasaray'a 3-2 mağlup olurken maçın son dakikalarında Barış Alper Yılmaz'a yapılan hareket ve hakemin kırmızı vermemesi büyük tepkiye yol açmıştı.
Trendyol Süper Lig'de 15. hafta geride kaldı. Haftanın en çok konuşulan maçı ise Sivasspor - Galatasaray karşılaşması olurken ev sahibi takımın futbolcusu Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz’a yaptığı sert faul sonrasında VAR hakemi Alper Çetin'in çağrılarına kayıtsız kalan Turgut Doman'ın davranışı tepki topladı.
Kaynak: tgrthaber.com