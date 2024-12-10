TFF, VAR kayıtlarını açıkladı! Merakla beklenen Barış Alper Yılmaz kararı

10 Aralık 2024 20:00 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 20:04

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki VAR kayıtları açıklandı. Sivasspor, Galatasaray'a 3-2 mağlup olurken maçın son dakikalarında Barış Alper Yılmaz'a yapılan hareket ve hakemin kırmızı vermemesi büyük tepkiye yol açmıştı.