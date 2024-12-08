Hacıosmanoğlu'ndan, Barış Alper Yılmaz açıklaması! 'Böyle iğrençlik görmedim'

08 Aralık 2024 19:53 - Güncelleme : 08 Aralık 2024 20:15

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında oynanan Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasında sarı-kırmızılı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın sakatlık yaşadığı pozisyon tartışma konusu oldu. Milli futbolcunun yaşadığı sakatlığı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu ve İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan peş peşe açıklamalar geldi.

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında Sivasspor ile Galatasaray karşılaştı. Maç konuk takım Galatasaray'ın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın önüne 90+6. dakikada yaşanan Sivasspor'un Arnavut forveti Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul geçti. Karşılaşmanın hakemi Turgut Doman'ın VAR incelemesinin ardından sarı kart kararını değiştirmemesi Galatasaray cephesinin tepkisini çekti.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Sivasspor - Galatasaray maçından sonra bir canlı yayına telefon bağlantısı gerçekleştirdi ve Ahmet Çakar'a açıklamalarda bulundu.

İbrahim Hacıosmanoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"BÖYLE BİR İĞRENÇLİK GÖRMEDİM"

"Böyle bir şey gördünüz mü hayatınızda? Bizim haysiyetimizle, şerefimizle kimsenin oynamasına müsaade etmeyiz. Hakem de olsa, başka kim olursa olsa. Ben böyle bir iğrençlik görmedim. Milli gururumuz, milli takımda oynayan bir kardeşimize yapılan hareketi tasvip etmek mümkün değil. Gerekeni yaparız biz de."

Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan sonra Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da bir açıklama geldi.

TFF'den yapılan Barış Alper Yılmaz açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Bugün oynanan Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasında, Galatasaray Spor Kulübü'nün ve A Millî Takımımızın değerli oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın, sportmenlik dışı bir müdahale sonucu sakatlığa maruz kalması nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, bu üzücü olayın detaylı bir şekilde inceleneceğini ve sorumluların gerekli disiplin cezalarına çarptırılması için tüm çabayı göstereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Türk futbolunun bir parçası olan her oyuncunun sağlığı ve güvenliği, bizim için en öncelikli konudur.