TFF'den Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçındaki provokatif selam için hamle
Türkiye Futbol Federasyonu, Maccabi Tel Aviv oyuncusu Gavriel Kanichowsky'i, Beşiktaş maçında attığı golün ardından vermiş olduğu asker selamı nedeniyle UEFA'ya şikayet etti. UEFA'nın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.
TFF, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'le oynadığı maçta golün ardından asker selamı veren Gavriel Kanichowsky için harekete geçti. UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'le karşılaştı. Maccabi Tel Aviv'de gol atan Gavriel Kanichowsky, gol sevincini asker selamı vererek yaptı.
TFF'DEN UEFA'YA BAŞVURU
Türkiye Futbol Federasyonu, Maccabi Tel Aviv oyuncusu Gavriel Kanichowsky'nin, Beşiktaş maçında attığı golün ardından vermiş olduğu asker selamı nedeniyle siyasi, düşüncesiz ve açıkça bir mesaj verme amacı taşıdığı için UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'ndan, söz konusu oyuncuya ve kulübüne karşı inceleme başlatılmasını istedi.