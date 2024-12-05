TFF'den Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçındaki provokatif selam için hamle

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

05 Aralık 2024 12:57 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 13:11

Türkiye Futbol Federasyonu, Maccabi Tel Aviv oyuncusu Gavriel Kanichowsky'i, Beşiktaş maçında attığı golün ardından vermiş olduğu asker selamı nedeniyle UEFA'ya şikayet etti. UEFA'nın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

TFF, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'le oynadığı maçta golün ardından asker selamı veren Gavriel Kanichowsky için harekete geçti. UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'le karşılaştı. Maccabi Tel Aviv'de gol atan Gavriel Kanichowsky, gol sevincini asker selamı vererek yaptı. TFF'DEN UEFA'YA BAŞVURU Türkiye​ Futbol​ Federasyonu, Maccabi Tel Aviv oyuncusu Gavriel Kanichowsky'nin, Beşiktaş maçında attığı golün ardından vermiş olduğu asker selamı nedeniyle siyasi, düşüncesiz ve açıkça bir mesaj verme amacı taşıdığı için UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'ndan, söz konusu oyuncuya ve kulübüne karşı inceleme başlatılmasını istedi. İlgili Haberler Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçında provokatif gol sevinci: Gözler UEFA’ya çevrildi İsrailli futbolcunun asker selamı sonrası CHP'den UEFA'ya mektup!