TFF'den Jose Mourinho paylaşımı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
23 Aralık 2024 23:17 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 23:19
Türkiye Futbol Federasyonu, safra kesesi operasyonu geçiren Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho için geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ülkesi Portekiz'de safra kesesi operasyonu geçirdi. TFF, Portekizli teknik adam için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
TFF'nin yaptığı açıklamada, "Ülkesi Portekiz'de safra kesesi operasyonu geçiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.
Kaynak: tgrthaber.com