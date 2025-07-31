TFF'den kritik karar: Her kulüp kendisi seçecek!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan beklenen hamle geldi. TFF, formalardaki yazı stilini serbest bıraktı.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA

"Arial Font Kullanma Zorunluluğu Kaldırılmıştır. TFF Yönetim Kurulu'nun 31.07.2025 tarih ve 48 sayılı toplantısında alınan kararla Sportif Ekipman Talimatı'nda değişiklik yapılmasına karar verilmiştir. Buna göre; forma setlerindeki numara ve isimlerde Arial font kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır. Kulüpler, okunabilir olması ve TFF'den onay alınması kaydıyla kullanmak istedikleri fontları diledikleri gibi belirleyebileceklerdir. Ayrıca, sezon başladıktan sonra talimatta belirtilen koşulları yerine getirmek kaydıyla font değişikliği de yapılabilecektir."

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Formalardaki yazı stilinin günümüze ayak uyduramadığını ifade eden futbolseverler, federasyonun değişiklik yapması gerektiğini ifade etmişti.