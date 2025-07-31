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 | Burak Ayaydın

TFF'den kritik karar: Her kulüp kendisi seçecek!

Türkiye Futbol Federasyonu font kullanımına dair duyuru yaptı. TFF, yeni sezon öncesinde ciddi bir yenilik getirdi.

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TFF'den kritik karar: Her kulüp kendisi seçecek!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 18:31
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 18:33

'ndan beklenen hamle geldi. , formalardaki yazı stilini serbest bıraktı.

TFF'den kritik karar: Her kulüp kendisi seçecek!

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA

"Arial Font Kullanma Zorunluluğu Kaldırılmıştır. TFF Yönetim Kurulu'nun 31.07.2025 tarih ve 48 sayılı toplantısında alınan kararla Sportif Ekipman Talimatı'nda değişiklik yapılmasına karar verilmiştir. Buna göre; setlerindeki numara ve isimlerde Arial font kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır. Kulüpler, okunabilir olması ve TFF'den onay alınması kaydıyla kullanmak istedikleri fontları diledikleri gibi belirleyebileceklerdir. Ayrıca, sezon başladıktan sonra talimatta belirtilen koşulları yerine getirmek kaydıyla font değişikliği de yapılabilecektir."

TFF'den kritik karar: Her kulüp kendisi seçecek!

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Formalardaki yazı stilinin günümüze ayak uyduramadığını ifade eden futbolseverler, federasyonun değişiklik yapması gerektiğini ifade etmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

UEFA TÜRKİYE'DEN KİMİ DELEGE OLARAK SEÇMİŞTİ?
Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım ve U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay, UEFA tarafından delege olarak görevlendirilmişti.
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#Font
#Spor
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