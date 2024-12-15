TFF'den Türkiye Kupası'na katılmayan Fenerbahçe ve Kasımpaşa'ya davet

15 Aralık 2024 16:06 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 16:11

Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası kararı sonrası gözler TFF'ye çevirldi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe ve Kasımpaşa başkanlarını Riva'ya davet etti.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe​ ve Kasımpaşa​ Türkiye Kupası​'na katılmama kararı aldı. Her iki takımdan da kararın gerekçesi merak ediliyordu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu​, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası​'na katılmayacaklarını açıklayan Fenerbahçe ve Kasımpaşa başkanlarını yarın Riva'ya davet etti.

TFF'DEN AÇIKLAMA

TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ve Kasımpaşa kulüplerimiz Federasyonumuza başvurarak 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlayamayacaklarını bildirmişlerdir. Federasyon Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, konuyu birlikte değerlendirip mütalaa etmek amacıyla iki güzide kulübümüzün değerli başkanlarını 16 Aralık Pazartesi günü saat 10.00'da Riva'ya davet etmiştir. Türk futbol ailesinin her kulvarda ayrışarak değil birleşerek daha güçlü olacağını bir kez daha hatırlatır, kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.