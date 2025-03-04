Thomas Partey Arsenal ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor!

Arsenal'in Ganalı ön liberosu Thomas Partey sezon sonu takımdan ayrılıyor. Partey'in kariyerine Avrupa'da devam edeceği iddia edilirken adı Barcelona, Juventus ve PSG ile anıldığı kaydedildi.
Arsenal'in Ganalı yıldızı Thomas Partey'in takımdaki geleceği netleşmek üzere. 2020 transfer döneminde Atletico Madrid'ten 50 milyon euro bonservis bedeliyle İngiliz devine transfer olan Partey'in sezon sonu sözleşmesi bitecek. Kuzey Londralıların Partey için yeni bir anlaşma için müzakerelere başlamadıklarını ve bunu yapma niyetlerinin olmadığını belirtiyor. 31 yaşındaki oyuncu Temmuz ayında serbest kalması halinde taliplisi bol olacağı bekleniyor.
Barcelona, Juventus ve PSG'nin Partey ile yakından ilgilendiği iddia edilirken Suudi Arabistan takımlarının da Ganalı ön libero ile takip listesinde olduğu belirtiliyor. Ancak Partey kariyerine Avrupa'da devam edecek.
İngiliz devi Arsenal forması ile 154 maça çıkan Partey, 8 gol atarken 6 asist üretti.