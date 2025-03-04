Thomas Partey Arsenal ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor!

Arsenal'in Ganalı yıldızı Thomas Partey'in takımdaki geleceği netleşmek üzere. 2020 transfer döneminde Atletico Madrid'ten 50 milyon euro bonservis bedeliyle İngiliz devine transfer olan Partey'in sezon sonu sözleşmesi bitecek. Kuzey Londralıların Partey için yeni bir anlaşma için müzakerelere başlamadıklarını ve bunu yapma niyetlerinin olmadığını belirtiyor. 31 yaşındaki oyuncu Temmuz ayında serbest kalması halinde taliplisi bol olacağı bekleniyor.

TALİPLER ÇOĞALIYOR

Barcelona, Juventus ve PSG'nin Partey ile yakından ilgilendiği iddia edilirken Suudi Arabistan takımlarının da Ganalı ön libero ile takip listesinde olduğu belirtiliyor. Ancak Partey kariyerine Avrupa'da devam edecek.

ARSENAL KARİYERİ

İngiliz devi Arsenal forması ile 154 maça çıkan Partey, 8 gol atarken 6 asist üretti.