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 | Burak Ayaydın

Thomas Partey'den şaşırtan transfer!

Thomas Partey için The Athletic'ten flaş bir iddia geldi. Habere göre Thomas Partey, an itibarıyla La Liga yolcusu.

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Thomas Partey'den şaşırtan transfer!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 18:05
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 18:05

Thomas Partey için ve Beşiktaş süreçleri ilerlemedi. Yıldız orta saha, mecburi istikamet olarak 'yı seçti.

THOMAS PARTEY İÇİN YENİ ROTA VILLARREAL

ile sözleşmesi sona eren Thomas Partey, için sağlık kontrolünden geçti ve İspanya ekibiyle iki yıllık anlaşmaya vardı. Ayrıca yıldız orta saha, yeni takımıyla yine 'nde mücadele edecek.

Thomas Partey'den şaşırtan transfer!

ARSENAL VE THOMAS PARTEY DÖNEMİ

2024-25 sezonunda Arsenal formasıyla 52 maçta görev alan Partey, 2020 yılında Atletico Madrid'den 50 milyon Euro karşılığında olmuştu. Partey, Arsenal formasıyla toplam 167 maça çıktı ve 9 gol attı.

Thomas Partey'den şaşırtan transfer!

Sıkça Sorulan Sorular

PARTEY İÇİN SON DURUM NEDİR?
Yetenekli futbolcu, şu anda resmen serbest statüde bulunuyor.
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ETİKETLER
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#Thomas Partey
#Thomas Partey
#Spor
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