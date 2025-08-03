Thomas Partey'den şaşırtan transfer!

Thomas Partey için Fenerbahçe ve Beşiktaş süreçleri ilerlemedi. Yıldız orta saha, mecburi istikamet olarak İspanya'yı seçti.

THOMAS PARTEY İÇİN YENİ ROTA VILLARREAL

Arsenal ile sözleşmesi sona eren Thomas Partey, Villarreal için sağlık kontrolünden geçti ve İspanya ekibiyle iki yıllık anlaşmaya vardı. Ayrıca yıldız orta saha, yeni takımıyla yine Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

ARSENAL VE THOMAS PARTEY DÖNEMİ

2024-25 sezonunda Arsenal formasıyla 52 maçta görev alan Partey, 2020 yılında Atletico Madrid'den 50 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Partey, Arsenal formasıyla toplam 167 maça çıktı ve 9 gol attı.