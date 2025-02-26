THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonun biletleri 7 saatte tükendi!

Avrupa Liginden yapılan açıklamada, "www.f4tickets.com" üzerinden TSİ 11.00'de satışa çıkan Dörtlü Final biletlerinin 7 saatten kısa sürede tükendiği bildirildi.

Abu Dabi'deki Etihad Arena'da 23-25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Dörtlü Final organizasyonun bilet fiyatları maç başına 74,75 ile 187,25 avro, 4 karşılaşmayı kapsayacak şekilde ise 299 ile 749 avro arasında değişiyordu.

Tarihte ilk kez Avrupa kıtası dışında düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de yarı final maçları 23 Mayıs, final ve üçüncülük müsabakaları ise 25 Mayıs'ta oynanacak.