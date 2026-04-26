MotoGP Dünya Şampiyonası’nın 4. ayağı olan İspanya Grand Prix’sinde birincilik, BK8 Gresini ekibinin İspanyol sürücüsü Alex Marquez’e gitti.

HABERİN ÖZETİ Toprak Razgatlıoğlu MotoGP İspanya’da kaçıncı oldu? MotoGP Dünya Şampiyonası'nın İspanya Grand Prix'sini Alex Marquez kazandı. Alex Marquez, 40 dakika 48.861 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Bu, Alex Marquez'in sezonun ilk zaferiydi. İkinci sırada Marco Bezzecchi, üçüncü sırada ise Fabio Di Giannantonio yer aldı. Türk motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu yarışı 19. sırada tamamladı. Toprak Razgatlıoğlu, liderin 44.557 saniye gerisinde finiş çizgisini geçti.

Jerez de la Frontera’da bulunan 4,4 kilometrelik Jerez Angel Nieto Pisti’nde 25 tur üzerinden yapılan yarışta Alex Marquez, 40 dakika 48.861 saniyelik derecesiyle finiş çizgisini ilk sırada geçti. İspanyol sürücü bu sonuçla sezonun ilk zaferini elde etti.

Yarışta Aprilia Racing takımından Marco Bezzecchi, liderin 1.903 saniye arkasında ikinci sırayı alırken, Pertamina Enduro VR46 ekibinden Fabio Di Giannantonio ise 5.796 saniye farkla üçüncülüğü elde etti.

Toprak Razgatlıoğlu (Prima Pramac Yamaha), yarışı 19. sırada bitirdi. Milli sürücü, liderin 44.557 saniye gerisinde finiş çizgisine ulaştı.

Toprak'ın takım arkadaşı olan Jack Miller ise 18. oldu.

Ducati Lenovo ekibinden Marc Marquez ise yarışın ikinci turunda yaşadığı kaza sonrasında mücadeleyi bırakmak zorunda kaldı.

MotoGP’de sezonun 5. etabı olan Fransa Grand Prix’si, 10 Mayıs tarihinde organize edilecek.