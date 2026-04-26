Spor
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Toprak Razgatlıoğlu MotoGP İspanya’da kaçıncı oldu?

2026 MotoGP sezonu, Katar Grand Prix’sinin ertelenmesi sebebiyle verilen 3 haftalık mecburi aranın ardından nisan ayının son haftasında, 24-26 Nisan tarihleri arasında İspanya’daki Jerez pistinde gerçekleştirilen yarışla yeniden başladı. Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP İspanya mücadelesinde 19. sırada yer aldı. Yarışın kazananı Alex Marquez oldu.

Toprak Razgatlıoğlu MotoGP İspanya’da kaçıncı oldu?
GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 17:47
Dünya Şampiyonası’nın 4. ayağı olan İspanya Grand Prix’sinde birincilik, BK8 Gresini ekibinin İspanyol sürücüsü Alex Marquez’e gitti.

Jerez de la Frontera’da bulunan 4,4 kilometrelik Jerez Angel Nieto Pisti’nde 25 tur üzerinden yapılan yarışta Alex Marquez, 40 dakika 48.861 saniyelik derecesiyle finiş çizgisini ilk sırada geçti. İspanyol sürücü bu sonuçla sezonun ilk zaferini elde etti.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU KAÇINCI OLDU?

Yarışta Aprilia Racing takımından Marco Bezzecchi, liderin 1.903 saniye arkasında ikinci sırayı alırken, Pertamina Enduro VR46 ekibinden Fabio Di Giannantonio ise 5.796 saniye farkla üçüncülüğü elde etti.

(Prima Pramac Yamaha), yarışı 19. sırada bitirdi. Milli sürücü, liderin 44.557 saniye gerisinde finiş çizgisine ulaştı.

Toprak'ın takım arkadaşı olan Jack Miller ise 18. oldu.

Ducati Lenovo ekibinden Marc Marquez ise yarışın ikinci turunda yaşadığı kaza sonrasında mücadeleyi bırakmak zorunda kaldı.

MotoGP’de sezonun 5. etabı olan Fransa Grand Prix’si, 10 Mayıs tarihinde organize edilecek.

