Toprak Razgatlıoğlu tarihe geçiyor! MotoGP’de yarışan ilk Türk olacak

"EL TURCO" LAKABIYLA ANILIYOR

Dünya genelinde yarış severler tarafından "El Turco" lakabıyla anılan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) 3 kez dünya şampiyonluğu kazanarak bu başarıya ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

Toprak, Superbike kariyerinde 258 yarış yaptı ve 173 kez ilk 3'te yer alarak Türkiye'yi podyumda temsil etti. WSBK kariyerinde 78 kez İstiklal Marşı'nı motosiklet tutkunlarına zirvede dinletmeyi başaran Toprak, 61 kez ikinci, 34 kez de üçüncü oldu.

Toprak, 8 sezon yarıştığı WSBK'da 2024'te bir sezonda üst üste 13 galibiyet alarak bu alanda rekor kırdı. Toprak, 2021 ve 2024 ve 2025 dünya şampiyonluğunun yanı sıra 2022 ile 2023 sezonlarını dünya ikincisi tamamladı.