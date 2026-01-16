Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı? Menajerinin açıklamalarının ardından gündeme geldi

Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları devam ederken önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların orta sahasının en kilit isimi olan Lucas Torreira'nın takımdan ayrılacağı iddia edildi. Yıldız futbolcunun menajerinin yaptığı açıklamaların ardından taraftarlar Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı? Menajerinin açıklamalarının ardından gündeme geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.01.2026
saat ikonu 15:45
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
saat ikonu 15:45

Galatasaray'da devre arasında kadronun güçlendirilmesi için transfer çalışmaları devam ediyor. İtalya'da buluann transfer ekibinin orta saha için birçok oyuncu ile temasa geçtiğine dair iddialar ortaya atılıyor. Galatasaray'da transfer çalışmalarına devam edilirken önemli bir gelişme daha yaşandı. Sarı-kırmızılıların orta sahasının vazgeçilmez isimlerinden biri olan Lucas Torreira'nın Galatasaray'dan ayrılabileceğine dair iddialar ortaya atıldı. Torreira'nın menajerinin yaptığı açıklamaların ardından gündeme gelen iddialar, taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı? Menajerinin açıklamalarının ardından gündeme geldi

TORREİRA GALATASARAY'DAN AYRILACAK MI?

Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, Fotomaç'ın haberine göre Uruguay'daki "El Espectador Deportes" kanalında konuşma gerçekleştirdi. Menajet Bentancur, Torreira hakkında "Artık birazcık motvisyonunu kaybetmiş durumda, eve daha yakın olmak istiyor. Atletico Paranaense, Galatasaray'daki aynı maaşı ona ödemek için çok büyük bir çaba sarf ediyor" ifadelerini kullandı.

Bentancur'un açıklamalarının ardından Torreira'nın Galatasaray'dan ayrılacağına dair iddialar ortaya atıldı. Ancak konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüp veya oyuncu tarafından bir açıklama yapılmadı. Torreira'nın Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı? Menajerinin açıklamalarının ardından gündeme geldi

TORREİRA BONSERVİSİ NE KADAR, İSTATİSTİKLERİ?

Torreira'nın, Transfermarkt'ın 17 Aralık 2025 tarihinde güncellenen verilerine göre 12 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Bu sezon sarı-kırmızılılar ile 25 maçta görev alan Uruguaylı futbolcu 1.964 dakika süre aldı. Bu karşılaşmalarda toplam 1 gol, 3 asistlik katkı sağladı ve sadece 5 sarı kart gördü.

ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.