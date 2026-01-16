Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı? Menajerinin açıklamalarının ardından gündeme geldi

Galatasaray'da devre arasında kadronun güçlendirilmesi için transfer çalışmaları devam ediyor. İtalya'da buluann transfer ekibinin orta saha için birçok oyuncu ile temasa geçtiğine dair iddialar ortaya atılıyor. Galatasaray'da transfer çalışmalarına devam edilirken önemli bir gelişme daha yaşandı. Sarı-kırmızılıların orta sahasının vazgeçilmez isimlerinden biri olan Lucas Torreira'nın Galatasaray'dan ayrılabileceğine dair iddialar ortaya atıldı. Torreira'nın menajerinin yaptığı açıklamaların ardından gündeme gelen iddialar, taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı?

TORREİRA GALATASARAY'DAN AYRILACAK MI?

Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, Fotomaç'ın haberine göre Uruguay'daki "El Espectador Deportes" kanalında konuşma gerçekleştirdi. Menajet Bentancur, Torreira hakkında "Artık birazcık motvisyonunu kaybetmiş durumda, eve daha yakın olmak istiyor. Atletico Paranaense, Galatasaray'daki aynı maaşı ona ödemek için çok büyük bir çaba sarf ediyor" ifadelerini kullandı.

Bentancur'un açıklamalarının ardından Torreira'nın Galatasaray'dan ayrılacağına dair iddialar ortaya atıldı. Ancak konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüp veya oyuncu tarafından bir açıklama yapılmadı. Torreira'nın Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TORREİRA BONSERVİSİ NE KADAR, İSTATİSTİKLERİ?

Torreira'nın, Transfermarkt'ın 17 Aralık 2025 tarihinde güncellenen verilerine göre 12 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Bu sezon sarı-kırmızılılar ile 25 maçta görev alan Uruguaylı futbolcu 1.964 dakika süre aldı. Bu karşılaşmalarda toplam 1 gol, 3 asistlik katkı sağladı ve sadece 5 sarı kart gördü.