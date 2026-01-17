Torreira Gaziantep maçında neden yok, sakat mı? GS ilk 11 kadrosunda yer almadı

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de yarış devam ederken bu akşam Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. 20.30'da başlayacak olan maçta Torreira yer almayınca neden oynamıyor araştırıldı.

TORREİRA GAZİANTEP MAÇINDA NEDEN YOK, SAKAT MI?

Sarı-kırmızılı takımda Gaziantep FK maçı öncesi kritik eksikler bulunmakta. Galatasaray'da sarı kart cezası bulunan Uruguaylı orta saha Lucas Torreira, bugünkü maçta forma giyemeyecek.

TORREİRA NEDEN OYNAMIYOR, CEZALI MI?

Galatasaray'ın sevilen oyuncusu Torreira, sarı kart cezası nedeniyle bu akşam oynanacak olan karşılaşmada forma giymeyecek. Nefes kesen maçta yıldız isim yer almayacak.

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇININ EKSİKLERİ

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs da Gaziantep FK maçında görev alamayacak. Ayrıca bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Metehan Baltacı, bugün oynayamayacak. Sakatlığı sebebiyle uzun zamandır takımdan ayrı kalan Wilfried Singo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.