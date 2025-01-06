Tottenham'dan kaleye takviye geldi! Antonin Kinsky transferi bekleniyor

06 Ocak 2025 20:58 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 21:03

Premier Lig takımı Tottenham, kaleci sakatlıkları ile boğuşurken takıma Çekya ekibi Slavia Prag'dan Antonin Kinsky takviye edilecek.

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Premier Lig​ takımı Tottenham​, Çekya​ ekibi Slavia Prag​'dan kaleci Antonin Kinsky ile 2031'e kadar yıllık sözleşme imzaladı.

21 yaşındaki futbolcunun Tottenham'a transferi, çalışma izni ve uluslararası izin almasına bağlı.

Kinsky'nin transferi, Tottenham teknik direktör Ange Postecoglou'nun kaledeki seçeneklerinin sayısını artırırken, birinci kaleci Guglielmo Vicario'nun kasım ayında geçirdiği ameliyatının ardından uzun bir süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

TAKIMDA EKSİKLER VAR

Postecoglou son haftalarda kilit oyuncuların sakatlıklarıyla uğraşmak zorunda kalırken bu hafta bir hastalık da kadroyu kasıp kavurdu.

İkinci kaleci Fraser Forster, Newcastle'a karşı oynanan maçta hastalık nedeniyle forma giyemeyenler arasında yer alırken, Brandon Austin ise kulüpteki ilk maçına çıktı.

Ligde istikrar sağlamakta zorlanan Tottenham, 20 maçta topladığı 24 puanla 12. sırada yer alıyor ve lider Liverpool'un 21 puan gerisinde bulunuyor.