Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Tottenham’ın dinamosu Fenerbahçe’nin yeni hedefi! Teklif yapılacak

Orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe, yeni hedefini Tottenham’da forma giyen 28 yaşındaki Yves Bissouma olarak belirledi. Mourinho’nun çok beğendiği bir oyuncu olan Bissouma için yönetim ısrarcı bir tutum sergiliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tottenham’ın dinamosu Fenerbahçe’nin yeni hedefi! Teklif yapılacak
KAYNAK:
A Spor
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 09:09
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 09:17

Fenerbahçe orta saha transferi için, ’in dev takımlarından biri olan 'da forma giyen Yves Bissouma'yı gündemine aldı. 2026’ya kadar Tottenham’da kontratı bulunan Yves Bissouma’nın Fenerbahçe’nin teklifine sıcak baktığı belirtildi. Fenerbahçe bu için yapacakları ilk teklifi 15 milyon Euro bandında olarak belirledi ve transferi bu fiyatta bitirmeyi hedefliyor. Tottenham, Bissouma'yı daha önce 30 milyon Euro'ya yakın bir bedelle kadrosuna dahil etmişti.

Tottenham’ın dinamosu Fenerbahçe’nin yeni hedefi! Teklif yapılacak

AMRABAT SATIŞINA ONAY VERİLDİ

Fenerbahçe yönetiminin 15 milyon Euro’luk teklifin kabul edilmemesi durumunda ’ın satışından gelen para ile artış yapmayı planladığı düşünülüyor. Bissouma'ya dört yıllık sözleşme önerecek olan Fenerbahçe, transferin gerçekleşmesi halinde mevcut kadrodaki Sofyan Amrabat'tan kulüp bulmasını isteyecek. Amrabat’ın satışına onay veren Jose Mourinho, yeni sezonda güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor.

Tottenham’ın dinamosu Fenerbahçe’nin yeni hedefi! Teklif yapılacak

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a büyük darbe: Transferde ters köşe!
Fenerbahçe'ye Jose Mourinho teşhisi: Dusan Tadic ve Edin Dzeko'dan sonra her şey yeniden başlıyor!
ETİKETLER
#transfer
#premier lig
#tottenham
#Sofyan Amrabat
#Fenerbahçe Alagöz Holding
#Yves Bissouma
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.