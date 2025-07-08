Tottenham’ın dinamosu Fenerbahçe’nin yeni hedefi! Teklif yapılacak

Orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe, yeni hedefini Tottenham’da forma giyen 28 yaşındaki Yves Bissouma olarak belirledi. Mourinho’nun çok beğendiği bir oyuncu olan Bissouma için yönetim ısrarcı bir tutum sergiliyor.

Fenerbahçe orta saha transferi için, Premier Lig’in dev takımlarından biri olan Tottenham'da forma giyen Yves Bissouma'yı gündemine aldı. 2026’ya kadar Tottenham’da kontratı bulunan Yves Bissouma’nın Fenerbahçe’nin teklifine sıcak baktığı belirtildi. Fenerbahçe bu transfer için yapacakları ilk teklifi 15 milyon Euro bandında olarak belirledi ve transferi bu fiyatta bitirmeyi hedefliyor. Tottenham, Bissouma'yı daha önce 30 milyon Euro'ya yakın bir bedelle kadrosuna dahil etmişti.



AMRABAT SATIŞINA ONAY VERİLDİ

Fenerbahçe yönetiminin 15 milyon Euro’luk teklifin kabul edilmemesi durumunda Sofyan Amrabat’ın satışından gelen para ile artış yapmayı planladığı düşünülüyor. Bissouma'ya dört yıllık sözleşme önerecek olan Fenerbahçe, transferin gerçekleşmesi halinde mevcut kadrodaki Sofyan Amrabat'tan kulüp bulmasını isteyecek. Amrabat’ın satışına onay veren Jose Mourinho, yeni sezonda güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor.