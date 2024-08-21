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Trabzonspor 4 futbolcuyla yollarını ayırdı

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
21 Ağustos 2024 17:19 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 17:29
Trabzonspor 4 futbolcuyla yollarını ayırdı

Trabzonspor, 4 futbolcusu ile yollarını ayırma kararı aldı. Göktan Gürpüz, Murat Cem Akpınar, Batuhan Kör ve Hakan Yeşil'in kesin transferleri konusunda açıklama yapıldı.

Transfer sürecinde Weghorst, Paul Onuachu ve Rey Manaj gibi yıldızlarla ilgilenen Trabzonspor, bazı futbolcularla yollarını ayırma kararı aldı.

TRABZONSPOR'DAN 4 FUTBOLCU GİDİYOR

Trabzonspor, Göktan Gürpüz, Murat Cem Akpınar, Batuhan Kör ve Hakan Yeşil ile yollarını ayırdı.

Trabzonspor'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Göktan Gürpüz'ün Karagümrük A.Ş.'ye geçici transferi konusunda, Murat Cem Akpınar'ın, Sakaryaspor A.Ş.'ye kesin transferi konusunda ve Batuhan Kör'ün, Van Spor FK'ya kesin transferi ve Hakan Yeşil'in, Pendikspor A.Ş.'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" denildi.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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