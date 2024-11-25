Trabzonspor - Adana Demirspor maçı canlı anlatım
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
25 Kasım 2024 19:51 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 20:06
Trendyol Süper Lig'in 13. haftanın kapanış maçında Trabzonspor evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Maçın detayları tgrthaber.com'da...
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor evinde Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor.
CANLI ANLATIM
1'▶️ Maç başladı
3'⚽Muhammed Cham'in sert şutu filelerle buluştu. Maçta skor 1-0 oldu.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Batagov, Arif Boşluk, Mendy, Umut Güneş, Visca, Cham, Cihan Çanak, Banza
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Arda Okan, Tolga Kalender, Semih Güler, Manev, Maestro, Tayfun, Yusuf Sarı, Nabil, Ali Yavuz, Yusuf Barasi
Kaynak: tgrthaber.com