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Trabzonspor - Adana Demirspor maçı canlı anlatım

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
25 Kasım 2024 19:51 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 20:06
Trabzonspor - Adana Demirspor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 13. haftanın kapanış maçında Trabzonspor evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Maçın detayları tgrthaber.com'da...

Trendyol Süper Lig​'in 13. haftasında Trabzonspor​ evinde Adana Demirspor​ ile karşı karşıya geliyor.

 

CANLI ANLATIM

1'▶️ Maç başladı

3'⚽Muhammed Cham'in sert şutu filelerle buluştu. Maçta skor 1-0 oldu.

 

 

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Batagov, Arif Boşluk, Mendy, Umut Güneş, Visca, Cham, Cihan Çanak, Banza

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Arda Okan, Tolga Kalender, Semih Güler, Manev, Maestro, Tayfun, Yusuf Sarı, Nabil, Ali Yavuz, Yusuf Barasi

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Kaynak: tgrthaber.com
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