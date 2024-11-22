Trabzonspor Adana Demirspor maçına hazırlanıyor!

22 Kasım 2024 23:07 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 23:08

Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında Adana Demirspor'u konuk edecek Trabzonspor'da hazırlıklara devam edildi.

Trabzonspor​, Süper Lig’in 13. haftasında sahasında oynayacağı Adana Demirspor​ maçı hazırlıklarına bu akşam 15.00’te yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş​ yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda geçişli oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam edecek.