Tgrt Haber
Haberler>Spor>Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı!

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ocak 2025 23:08 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 23:34
Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, maç öncesi son antrenmanını teknik direktör Şenol Güneş​ yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri​'nde gerçekleştirdi.

Papara Park​'ta yarın saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın​ yönetecek.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
macşenol güneşmehmet ali yılmaz tesisleripapara parkcihan aydın

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...