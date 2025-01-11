Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ocak 2025 23:08 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 23:34
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, maç öncesi son antrenmanını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Papara Park'ta yarın saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.
Kaynak: tgrthaber.com